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Британська розвідка проаналізувала вплив збиття трьох російських Су-34 на операції рф на лівобережжі Дніпра

Британська розвідка проаналізувала вплив збиття трьох російських Су-34 на операції рф на лівобережжі Дніпра

Київ • УНН

 • 39979 перегляди

Британська розвідка повідомляє, що збиття трьох російських Су-34 призвело до скорочення повітряних операцій на лівому березі Дніпра.

Збиття трьох російських винищувачів Су-34 на південному напрямку вплинуло на операції військ рф на лівобережжі Дніпра, ідеться у черговому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

Як вказали у МО Британії, 22 грудня 2023 року було збито три російські бойові літаки Су-34 над півднем України. "Раніше російська тактична авіація відігравала ключову роль на півдні, особливо атакуючи український плацдарм на східному березі річки Дніпро", - зазначається у звіті.

"Після втрат пкс рф майже повністю припинили операції екіпажів на півдні до кінця грудня 2023 року. Є реалістична можливість того, що відсутність підтримки з повітря сприяє провалу спроби 18-ї загальновійськової армії російських сухопутних військ зачистити плацдарм", - повідомили у МО Британії

"Останніми днями росія знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, але на нижчому рівні, ніж до збиття. Це ще раз свідчить про те, що нездатність росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні повсякденні операції", - ідеться у звіті МО Британії.

ЗСУ знищили пункт управління росіян у Саках – Повітряні Сили06.01.24, 08:39 • 124691 перегляд

Юлія Шрамко

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