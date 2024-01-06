Британская разведка проанализировала влияние сбития трех российских Су-34 на операции рф на левобережье Днепра

Сбитие трех российских истребителей Су-34 на южном направлении повлияло на операции войск рф на левобережье Днепра, говорится в очередном отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как указали в МО Великобритании, 22 декабря 2023 года были сбиты три российских боевых самолета Су-34 над югом Украины. "Ранее российская тактическая авиация играла ключевую роль на юге, особенно атакуя украинский плацдарм на восточном берегу реки Днепр", - отмечается в отчете.

"После потерь вкс рф почти полностью прекратили операции экипажей на юге до конца декабря 2023 года. Есть реалистичная возможность того, что отсутствие поддержки с воздуха способствует провалу попытки 18-й общевойсковой армии российских сухопутных войск зачистить плацдарм", - сообщили в МО Великобритании

"В последние дни россия снова усилила тактические авиаудары вокруг плацдарма, но на более низком уровне, чем до сбития. Это еще раз свидетельствует о том, что неспособность россии установить преимущество в воздухе на ранних этапах российско-украинской войны продолжает подрывать их повседневные операции", - говорится в отчете МО Британии.

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