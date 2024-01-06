Британская разведка проанализировала влияние сбития трех российских Су-34 на операции рф на левобережье Днепра
Британская разведка сообщает, что сбитие трех российских Су-34 привело к сокращению воздушных операций на левом берегу Днепра.
43 ДТП на блокпостах произошло в прошлом году, погибло 10 человек - МВД
В 2023 году в Украине произошло 43 ДТП на блокпостах, в них 10 человек погибли и 39 получили ранения.
россияне утром нанесли авиаудары по Пивничному в Донецкой области: есть погибшая и раненая
Российские авиаудары нанесли удар по поселку Пивничное в Донецкой области, в результате которого один человек погиб и еще один был ранен, также сообщается о повреждении зданий.
Террористы хотели протаранить Кельнский собор автомобилем со взрывчаткой - СМИ
Террористы ответвления ИГ планировали нападение на собор.
В Раду внесли постановление на отзыв Безуглой с должности замглавы комитета по нацбезопасности
В Верховной Раде зарегистрировано постановление об увольнении народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности Украины.
Армия рф утром обстреляла Волчанск в Харьковской области, есть раненый - прокуратура
В результате российского обстрела Волчанска (Харьковская область) пострадал гражданский человек.
Байден перед годовщиной 6 января выступил с речью о демократии в США
Байден подчеркнул важность демократии в Америке, упомянув о нападении на Капитолий 6 января и призвав сделать выбор в пользу ее сохранения на выборах 2024 года.
Верховный суд США решит, сможет ли Трамп баллотироваться в президенты
Верховный суд США рассмотрит апелляцию Трампа на решение Верховного суда Колорадо, запретившего ему участвовать в республиканских праймериз в этом штате, ссылаясь на 14-ю поправку.
В Китае заявили, что не знают о передаче КНДР баллистических ракет россии
Китай прокомментировал информацию о передаче баллистических ракет Северной Кореей россии.
Мошенники начали использовать обмен военнопленными для наживы - координационный штаб
Мошенники используют недавний обмен военнопленными, чтобы обмануть людей, используя фальшивые профили освобожденных солдат.