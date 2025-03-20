Британія відзначила зусилля Трампа у переговорах щодо припинення вогню в Україні

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі опублікував пост у мережі X, закликав президента росії взяти на себе зобов'язання і без жодних умов припинити вогонь, передає УНН.

Ми вітаємо прогрес, досягнутий президентом Трампом на шляху до припинення вогню в Україні, і були раді обговорити це з Марко Рубіо, а також зусилля з відновлення спокою на Близькому Сході. - повідомив Девід Леммі, глава дипломатії Великої Британії

У своєму повідомленні бритнаський чиновник акцентував, що очільник кремлі має зважитися на припинення військових дій проти України.

Путін має взяти на себе зобов'язання щодо повного і негайного припинення вогню без жодних умов, як це зробила Україна. - зазначив керівник МЗС Британії Девід Леммі

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УНН раніше передавав, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі не побачив реального бажання рф досягти миру після виступу лаврова на G20. Британія продовжить підтримувати Україну, виділяючи 3 млрд фунтів щорічно.

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