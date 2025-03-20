Британія відзначила зусилля Трампа у переговорах щодо припинення вогню в Україні
Київ • УНН
Глава МЗС Британії Девід Леммі відзначив прогрес Трампа у припиненні вогню в Україні. Він закликав путіна взяти зобов'язання щодо припинення вогню без жодних умов.
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі опублікував пост у мережі X, закликав президента росії взяти на себе зобов'язання і без жодних умов припинити вогонь, передає УНН.
Ми вітаємо прогрес, досягнутий президентом Трампом на шляху до припинення вогню в Україні, і були раді обговорити це з Марко Рубіо, а також зусилля з відновлення спокою на Близькому Сході.
У своєму повідомленні бритнаський чиновник акцентував, що очільник кремлі має зважитися на припинення військових дій проти України.
Путін має взяти на себе зобов'язання щодо повного і негайного припинення вогню без жодних умов, як це зробила Україна.
Нагадаємо
УНН раніше передавав, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі не побачив реального бажання рф досягти миру після виступу лаврова на G20. Британія продовжить підтримувати Україну, виділяючи 3 млрд фунтів щорічно.
Волц і Рубіо оприлюднили спільну заяву щодо перемовин Трампа і Зеленського20.03.25, 12:52 • 13252 перегляди