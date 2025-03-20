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Британия отметила усилия Трампа в переговорах по прекращению огня в Украине

Киев • УНН

 • 11846 просмотра

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми отметил прогресс Трампа в прекращении огня в Украине. Он призвал путина взять обязательства по прекращению огня без каких-либо условий.

Британия отметила усилия Трампа в переговорах по прекращению огня в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми опубликовал пост в сети X, призвал президента россии взять на себя обязательство и без всяких условий прекратить огонь, передает УНН.

Мы приветствуем прогресс, достигнутый президентом Трампом на пути к прекращению огня в Украине, и были рады обсудить это с Марко Рубио, а также усилия по восстановлению спокойствия на Ближнем Востоке.

- сообщил Дэвид Лэмми, глава дипломатии Великобритании 

В своем сообщении бритнаский чиновник акцентировал, что глава кремля должен решиться на прекращение военных действий против Украины.

Путин должен взять на себя обязательство по полному и немедленному прекращению огня без всяких условий, как это сделала Украина.

- отметил руководитель МИД Британии Дэвид Лэмми

Напомним

УНН ранее передавал, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми не увидел реального желания рф достичь мира после выступления лаврова на G20. Британия продолжит поддерживать Украину, выделяя 3 млрд фунтов ежегодно.

Волц и Рубио обнародовали совместное заявление относительно переговоров Трампа и Зеленского20.03.25, 12:52 • 13169 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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