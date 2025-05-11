Британія відправляє в Україну муляжі ППО та танків для обману армії рф

Велика Британія відправляє українським військам запаковані муляжі систем ППО і танків. Таким чином російська армія витрачає ресурси на знищення несправжніх цілей. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Times.

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Зазначається, що ці муляжі збираються на лінії фронту за кілька годин.

За словами британських військових, у межах цієї стратегії росії навмисно створюють враження, що Україна має значно більше озброєння, ніж насправді. Це змушує ворога витрачати боєприпаси та сили на дешеві муляжі, замість ураження реальної бойової техніки.

Ми не передаємо Україні великої кількості зброї, тож будь-яке рішення, яке дозволяє збільшити її візуальну присутність на фронті, для нас вигідне - пояснила командир ескадрильї Королівських ВПС Лоурі Сімнер.

З огляду на розвиток російської розвідки – супутникові знімки, дрони та інші засоби спостереження – традиційні надувні макети, які використовувалися ще під час Другої світової, вже неефективні. Тому британці розробили сучасніші методи введення ворога в оману.

Відповідальність за реалізацію цієї ініціативи покладено на оперативну групу Kindred, яка діє в структурі Міністерства оборони Великої Британії. Вона співпрацює з експертами промисловості, щоб створювати правдоподібні приманки.

Фахівці роблять цифрові знімки справжньої техніки, яку Лондон передає Україні, друкують їх на спеціальних матеріалах і надсилають до Києва. Там українські військові швидко збирають макети, які потім розгортаються на передовій для дезорієнтації російських систем виявлення.

Полковник Оллі Тодд, який є військовим керівником із закупівель для оперативної групи Kindred, сказав, що група з 20 осіб працювала над муляжами танків Challenger 2 і броньованої самохідної артилерійської установки AS-90, які є в дефіциті.

Вони виглядають зовсім як справжні. Вас можна легко обдурити - розповів він.

За його словами, якщо Велика Британія поставить Україні п'ять машин, слідом за ними, ймовірно, відправлять до 30 хибних цілей. При цьому він згадав, як нещодавно Україні передавали бронемашини з пусковими установками зенітних ракет Stormer.

Нагадаємо

Україна активно підміняє свою військову техніку на полі бою підробленими муляжами, щоб російська армія даремно витрачала снаряди на знищення хибних цілей.

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