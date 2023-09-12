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Сотні одиниць військової техніки, знищеної Росією в Україні, виявились муляжами – CNN

Сотні одиниць військової техніки, знищеної Росією в Україні, виявились муляжами – CNN

Київ • УНН

 • 4837311 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Україна активно підміняє свою військову техніку на полі бою підробленими муляжами, щоб російська армія даремно витрачала снаряди на знищення хибних цілей, повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

За даними телеканалу, виготовленням точних копій військової техніки займається українська гірничо-металургійна компанія. Вона вже зробила сотні реплік тих чи інших видів західних озброєнь, які згодом були знищені військами РФ.

Цитата

«Війна коштує дорого, і нам потрібно, щоб росіяни витрачали гроші на використання дронів і ракет для знищення наших помилкових цілей. Зрештою, дрони та ракети коштують дорого. Наші моделі набагато дешевші», — розповів журналістам представник компанії, який побажав зберегти анонімність.

Так, за його словами, 155-міліметрова гаубиця М777 британського виробництва, яка застосовується в Україні, коштує кілька мільйонів доларів, а компанія створює її репліку із звичайних каналізаційних труб менш ніж за тисячу доларів.

«Після кожного влучення військові здають нам трофейні уламки. Ми їх збираємо. Якщо наша приманка була знищена, то ми працювали не дарма», — пояснив представник компаії.

З початком війни, розповідає він, співробітники компанії кинулися створювати копії для відправки на передову, щоб Україна виглядала озброєнішою, ніж була насправді. Однак спочатку макети були досить грубими і, якщо муляжі довго не привертали увагу противника, інженери поверталися до креслень, щоб їх переробити.

«Ми вважаємо не кількість виготовлених хибних цілей, а кількість знищених. Чим швидше наших пасток буде знищено, тим краще для нас», — зазначив співрозмовник журналістів.

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