Сотни единиц военной техники, уничтоженной Россией в Украине, оказались муляжами - CNN

Детали

По данным телеканала, изготовлением точных копий военной техники занимается украинская горно-металлургическая компания. Она уже сделала сотни реплик тех или иных видов западных вооружений, которые впоследствии были уничтожены войсками РФ.

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«Война стоит дорого, и нам нужно, чтобы русские тратили деньги на использование дронов и ракет для уничтожения наших ложных целей. В конце концов, дроны и ракеты стоят дорого. Наши модели гораздо дешевле», — рассказал журналистам представитель компании, пожелавший сохранить анонимность.

Так, по его словам, 155-миллиметровая гаубица М777 британского производства, которая применяется в Украине, стоит несколько миллионов долларов, а компания создает ее реплику из обычных канализационных труб менее чем за тысячу долларов.

«После каждого попадания военные сдают нам трофейные обломки. Мы их собираем. Если наша приманка была уничтожена, то мы работали не зря», — объяснил представитель компании.

С началом войны, рассказывает он, сотрудники компании бросились создавать копии для отправки на передовую, чтобы Украина выглядела более вооруженной, чем была на самом деле. Однако поначалу макеты были довольно грубыми и, если муляжи долго не привлекали внимание противника, инженеры возвращались к чертежам, чтобы их переделать.

«Мы считаем не количество изготовленных ложных целей, а количество уничтоженных. Чем быстрее наши ловушки будут уничтожены, тем лучше для нас», — отметил собеседник журналистов.

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