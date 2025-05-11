Британия отправляет в Украину муляжи ПВО и танков для обмана армии рф

Великобритания отправляет украинским войскам запакованные муляжи систем ПВО и танков. Таким образом российская армия тратит ресурсы на уничтожение ненастоящих целей. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Times.

Детали

Отмечается, что эти муляжи собираются на линии фронта за несколько часов.

По словам британских военных, в рамках этой стратегии россии намеренно создают впечатление, что Украина имеет гораздо больше вооружения, чем на самом деле. Это заставляет врага тратить боеприпасы и силы на дешевые муляжи, вместо поражения реальной боевой техники.

Мы не передаем Украине большого количества оружия, поэтому любое решение, которое позволяет увеличить ее визуальное присутствие на фронте, для нас выгодно - объяснила командир эскадрильи Королевских ВВС Лоури Симнер.

Учитывая развитие российской разведки – спутниковые снимки, дроны и другие средства наблюдения – традиционные надувные макеты, которые использовались еще во время Второй мировой войны, уже неэффективны. Поэтому британцы разработали более современные методы введения врага в заблуждение.

Ответственность за реализацию этой инициативы возложена на оперативную группу Kindred, которая действует в структуре Министерства обороны Великобритании. Она сотрудничает с экспертами промышленности, чтобы создавать правдоподобные приманки.

Специалисты делают цифровые снимки настоящей техники, которую Лондон передает Украине, печатают их на специальных материалах и отправляют в Киев. Там украинские военные быстро собирают макеты, которые затем разворачиваются на передовой для дезориентации российских систем обнаружения.

Полковник Олли Тодд, который является военным руководителем по закупкам для оперативной группы Kindred, сказал, что группа из 20 человек работала над муляжами танков Challenger 2 и бронированной самоходной артиллерийской установки AS-90, которые в дефиците.

Они выглядят совсем как настоящие. Вас можно легко обмануть - рассказал он.

По его словам, если Великобритания поставит Украине пять машин, вслед за ними, вероятно, отправят до 30 ложных целей. При этом он упомянул, как недавно Украине передавали бронемашины с пусковыми установками зенитных ракет Stormer.

Напомним

Украина активно подменяет свою военную технику на поле боя поддельными муляжами, чтобы российская армия зря тратила снаряды на уничтожение ложных целей.

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