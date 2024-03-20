В британской разведке рассказали, как россияне маскируют свои корабли и самолеты

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  79154 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  114304 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  119561 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  121761 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  123921 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  213412 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142543 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134489 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132571 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  192002 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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18 марта 2024, 13:13  •  192025 просмотра
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15 марта 2024, 12:36  •  334923 просмотра
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15 марта 2024, 08:49  •  349399 просмотра

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россияне начали активнее маскировать свои корабли в Черном море и самолеты на авиабазах, но британская разведка считает, что эти методы вряд ли существенно уменьшат их потери в войне против Украины.

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В британской разведке рассказали, как россияне маскируют свои корабли и самолеты

Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе

В январе 2024 года украинские банки выдали 676 ипотечных кредитов на сумму 1,1 миллиарда гривен, большинство из которых были предоставлены по программе доступного жилья "Доступное жилье" и сосредоточены в Киевской, Одесской, Львовской и Винницкой областях.

Общество •   •  6672 просмотра
Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе

Боррель предложил странам ЕС использовать доходы от замороженных активов рф на вооружение Украины

В ЕС предлагают использовать поступления от замороженных российских активов в Европе, которые оцениваются примерно в 3 миллиарда евро в год, для поддержки борьбы Украины с Россией через Европейский фонд мира и бюджет ЕС.

Война •   •  10791 просмотра
Боррель предложил странам ЕС использовать доходы от замороженных активов рф на вооружение Украины

В поезде "Варшава-Киев" произошел конфликт между нардепом и иностранцем: в полиции рассказали детали

В поезде Варшава-Киев произошел конфликт между народным депутатом Украины и иностранцем, в результате которого иностранец выбил из рук депутата телефон, что привело к составлению административного протокола на нарушителя за мелкое хулиганство.

политика •   •  10119 просмотра
В поезде "Варшава-Киев" произошел конфликт между нардепом и иностранцем: в полиции рассказали детали

МИД Чехии: 300 тысяч боеприпасов удалось подготовить для Украины

Чесия подготовила 300 000 боеприпасов для поставки в Украину, которые обеспечат жизненно важную "передышку на несколько месяцев" на линии фронта.

Война •   •  10872 просмотра
МИД Чехии: 300 тысяч боеприпасов удалось подготовить для Украины

В Украине на большинстве территории еще до конца недели стихнут осадки - синоптики

Осадки стихнут в большинстве областей Украины еще до конца этой недели, 21 марта в некоторых регионах ожидается небольшой дождь или мокрый снег, после чего 22-23 марта будет преимущественно сухая погода, за исключением небольших осадков в западных областях и умеренного дождя в Крыму 22 марта.

Общество •   •  9342 просмотра
В Украине на большинстве территории еще до конца недели стихнут осадки - синоптики

НБУ обязал банки и кредиторов давать больше информации клиентам: что предполагается

Национальный банк Украины внес изменения в нормативно-правовые акты по защите прав потребителей, обязав финансовые учреждения предоставлять потребителям больше информации до и после проведения операций, в частности о порядке погашения кредита и детали выполнения договора.

Экономика •   •  10394 просмотра
НБУ обязал банки и кредиторов давать больше информации клиентам: что предполагается

В оккупированный Джанкой прибыли новые российские войска из восточного военного округа - "АТЕШ"

В оккупированный город Джанкой прибыла новая партия российских солдат, вероятно, из 24-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа, о чем свидетельствует военная техника с новосибирскими номерами.

Война •   •  22423 просмотра
В оккупированный Джанкой прибыли новые российские войска из восточного военного округа - "АТЕШ"

На заказ жгли дома по всей Украине: задержана группа злоумышленников

Задержана группа злоумышленников в возрасте от 17 до 34 лет, которые поджигали жилые дома и квартиры по всей Украине на заказ за вознаграждение от от 500 до 3000 долларов, нанеся ущерб 9 объектам недвижимости в нескольких регионах.

Криминал и ЧП •   •  23175 просмотра
На заказ жгли дома по всей Украине: задержана группа злоумышленников

Польские власти договорились с фермерами о запрете транзита из Украины части агропродукции - СМИ

Польша соглашается временно запретить транзит определенной сельскохозяйственной продукции из Украины с 1 апреля и предоставить субсидии фермерам после протестов.

Экономика •   •  23069 просмотра
Польские власти договорились с фермерами о запрете транзита из Украины части агропродукции - СМИ