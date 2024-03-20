В британской разведке рассказали, как россияне маскируют свои корабли и самолеты

россияне активнее начали маскировать свои корабли в Черном море и самолеты на своих авиабазах. Однако, эти методы вряд ли принесут результаты и существенно снизят вражеские потери. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как отмечают в британской разведке, в российской военной доктрине большое внимание уделяют использованию "камуфляжа" и "маскировки" для того, чтобы обезопасить свои войска, а также скрыть оперативные намерения.

Отсутствие эффективного применения "маскировки", как указывается, было одной из ключевых причин неудач россии на ранних этапах вторжения в Украину.

российские силы, вероятнее всего, прилагали усилия для увеличения и повышения эффективности применения маскировки, чтобы компенсировать тяжелые потери, понесенные за последние два года как у черноморского флота, так и в воздушно-космических силах - указали в британской разведке.

В разведке рассказали, что на российских авиабазах маскировка включает в себя макеты муляжей самолетов и шин на крыльях самолетов. По сообщениям, также есть раскрашенные силуэты самолетов на девяти российских авиабазах.

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В морской сфере корабли черноморского флота имеют черную окраску носа и кормы, вероятно, для того, чтобы их военные корабли казались меньше и представляли собой менее привлекательную цель.

На сторонах причалов, по данным британской разведки, также нарисованы силуэты судов, вероятно, чтобы запутать украинских операторов беспилотных летательных аппаратов.

Несмотря на эти попытки маскировки, российские самолеты все еще уязвимы для сбивания обычными средствами, находясь в воздухе, а российские корабли по-прежнему уязвимы во время операций в Черном море. Маловероятно, что использование маскировки приведет к существенному снижению потерь - резюмировали в британской разведке.

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