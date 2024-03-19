В Винницкой области правоохранители нашли "черный" шахед

В Винницкой области правоохранители нашли модифицированный российский дрон-камикадзе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 17-18 марта в полицию поступило четыре сообщения об обнаружении обломков БПЛА на территории Винницкого, Гайсинского и Жмеринского районов.

По словам начальника взрывотехнической службы ГУНП в Винницкой области Игоря Снигура, один из обнаруженных дронов, которого нашли в лесу, был в не детонированном состоянии. Обломки трех "Шахедов", которые разлетелись в радиусе 200 м от места падения, нашли в полях.

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Полицейские взрывотехники обследовали места падения беспилотников. После документирования событий части дронов будут изъяты и уничтожены.

Напомним

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что враг пытается усовершенствовать свое вооружение, в частности, перекрашивает беспилотники из светлого в черный цвет, чтобы их было сложнее визуально обнаружить в темные сутки