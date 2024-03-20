Атака беспилотниками на энгельс в рф, где размещен аэродром, работа ГУР - источник

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  25152 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  108473 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  113824 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  119884 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  123446 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  204378 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142374 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134423 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132515 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191968 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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18 марта 2024, 18:47  •  204378 просмотра
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18 марта 2024, 13:13  •  183683 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  341507 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  409537 просмотра

Атака беспилотниками на энгельс в рф, где размещен аэродром, работа ГУР - источник

Атака беспилотников на российский город энгельс, где расположен аэродром, была осуществлена украинской разведкой и успешно поразила цели.

Война •   •  14897 просмотра
Атака беспилотниками на энгельс в рф, где размещен аэродром, работа ГУР - источник

Враг сбросил взрывчатку с дрона на пожилого мужчину в Херсонской области - ОВА

В Херсонской области 82-летний мужчина пострадал от взрывчатки, сброшенной с российского беспилотника, получив взрывную травму и ранение предплечья.

Война •   •  14013 просмотра
Враг сбросил взрывчатку с дрона на пожилого мужчину в Херсонской области - ОВА

Очередной фейк рф: в Одессе российские "Искандеры" уничтожили офицеров Пентагона и ФРГ

российские пропагандистские каналы распространили фейковую новость о том, что в результате ракетного удара в Одессе погибли офицеры Пентагона и Германии, но это утверждение не соответствует действительности и является частью российской тактики оправдания военных преступлений против гражданского населения.

Война •   •  15023 просмотра
Очередной фейк рф: в Одессе российские "Искандеры" уничтожили офицеров Пентагона и ФРГ

Во время ударов по Украине рф применила по меньшей мере десять ракет производства КНДР - Госдеп США

россия запустила по меньшей мере десять северокорейских ракет по Украине и получила по меньшей мере десять тысяч контейнеров с оружием из Северной Кореи, сообщает Государственный департамент США.

Война •   •  15214 просмотра
Во время ударов по Украине рф применила по меньшей мере десять ракет производства КНДР - Госдеп США

Парламент Канады одобрил обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной

Сенат Канады одобрил обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной, завершив его ратификацию в Канаде, что будет способствовать украинским и канадским компаниям в торговле и восстановлении Украины.

Экономика •   •  15902 просмотра
Парламент Канады одобрил обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной

Курс валют на 20 марта: доллар пересек отметку в 39 грн

20 марта Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,1328 грн/долл. , таким образом национальная валюта пересекла границу в 39 гривен за доллар.

Экономика •   •  14029 просмотра
Курс валют на 20 марта: доллар пересек отметку в 39 грн

Украина вернула с оккупированных территорий еще одну семью с двумя детьми

Приемная семья с двумя детьми в возрасте 13 и 15 лет была спасена с временно оккупированных россией территорий и возвращена на подконтрольную Украине территорию.

Общество •   •  15023 просмотра
Украина вернула с оккупированных территорий еще одну семью с двумя детьми

В Украине разрабатывают законодательство для лишения званий артистов

В Украине разрабатывают законодательство, которое позволят лишать почетного звания артиста лиц на основании приговора суда.

политика •   •  15548 просмотра
В Украине разрабатывают законодательство для лишения званий артистов

Макрон предупреждает о "прямых последствиях" для Франции в случае падения Украины

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, если Украина упадет, последствия будут прямыми для Франции, поскольку империалистическое государство может приблизиться к ее границам, поэтому Франция должна быть готова защищать свою республику и демократию.

Война •   •  17870 просмотра
Макрон предупреждает о "прямых последствиях" для Франции в случае падения Украины

США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

Военно-воздушные силы США успешно испытали гиперзвуковое оружие воздушного базирования в Тихом океане после того, как бомбардировщик B-52 запустил его с Гуама.

Новости Мира •   •  15235 просмотра
США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия