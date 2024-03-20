Атака беспилотниками на энгельс в рф, где размещен аэродром, работа ГУР - источник

Атака беспилотниками на российский город энгельс, где размещен аэродром - это работа украинской разведки. Цели поражены. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

На вопрос, атака беспилотников на город энгельс, где размещен аэродром, это работа ГУР МО и были ли нанесены удары по аэродрому, собеседник УНН ответил: "Да. Цели поражены. Результаты уточняются".

Дополнение

В рф БпЛА атаковали город энгельс саратовской области, где расположена авиабаза вкс рф "энгельс-2".

В Энгельсе находится авиабаза вкс рф "энгельс-2".