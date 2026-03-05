Бригади ТрО підсилять зенітно-ракетними підрозділами, а також БПЛА, НРК та великокаліберної артилерії - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про реформу Сил територіальної оборони. Бригади ТрО будуть підсилені безпілотними, наземно-роботизованими комплексами, зенітно-ракетними підрозділами та великокаліберною артилерією.
У ході реформи сил Територіальної оборони бригади будуть підсилені підрозділами із безпілотною складовою, наземно-роботизованими комплексами, зенітно-ракетними підрозділами а також великокаліберною артилерією. Повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, пише УНН.
Триває реформування військових частин ТрО, розпочате півроку тому. Всі бригади ТрО переходять на уніфіковану структуру з посиленою безпілотною складовою. В бригади вводяться підрозділи великокаліберної артилерії, зенітно-ракетні підрозділи та підрозділи наземних роботизованих комплексів. Це в рази збільшить бойові спроможності бригад ТрО та дозволить їм вести успішну оборону визначеної смуги відповідальності
Головком зазначив, що військові частини ТрО планується застосовувати саме в оборонних операціях.
"Наша мета – підвищити боєздатність Сил тероборони та водночас зменшити число втрат", - додав він.
