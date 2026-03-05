Бригади ТрО підсилять зенітно-ракетними підрозділами, а також БПЛА, НРК та великокаліберної артилерії - Сирський

$43.720.26
50.830.37
ukru
Ексклюзив
11:33 • 964 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
08:05 • 10721 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 32027 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 64203 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 72788 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 77455 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 42122 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 39104 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 61070 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 83110 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
6.1м/с
55%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Білий дім пояснив появу висипу на шиї Трампа використанням профілактичного крему5 березня, 02:39 • 7868 перегляди
Австралія приєдналася до глобального альянсу G7 із видобутку критично важливих мінералів5 березня, 04:09 • 13914 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці5 березня, 04:30 • 72032 перегляди
Пентагон ідентифікував загиблих солдатів унаслідок атаки іранського дрона в Кувейті5 березня, 04:49 • 6142 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 12135 перегляди
Публікації
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33 • 964 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 12140 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 44213 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 72789 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 77455 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 220 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 24151 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 40326 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 44175 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 51130 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Financial Times

Бригади ТрО підсилять зенітно-ракетними підрозділами, а також БПЛА, НРК та великокаліберної артилерії - Сирський

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про реформу Сил територіальної оборони. Бригади ТрО будуть підсилені безпілотними, наземно-роботизованими комплексами, зенітно-ракетними підрозділами та великокаліберною артилерією.

Бригади ТрО підсилять зенітно-ракетними підрозділами, а також БПЛА, НРК та великокаліберної артилерії - Сирський

У ході реформи сил Територіальної оборони бригади будуть підсилені підрозділами із безпілотною складовою, наземно-роботизованими комплексами, зенітно-ракетними підрозділами а також великокаліберною артилерією. Повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, пише УНН.

Триває реформування військових частин ТрО, розпочате півроку тому. Всі бригади ТрО переходять на уніфіковану структуру з посиленою безпілотною складовою. В бригади вводяться підрозділи великокаліберної артилерії, зенітно-ракетні підрозділи та підрозділи наземних роботизованих комплексів. Це в рази збільшить бойові спроможності бригад ТрО та дозволить їм вести успішну оборону визначеної смуги відповідальності

- йдеться у повідомленні.

Головком зазначив, що військові частини ТрО планується застосовувати саме в оборонних операціях.

"Наша мета – підвищити боєздатність Сил тероборони та водночас зменшити число втрат", - додав він.

"Битва за зиму": ЗСУ знищили за 3 місяці більше солдатів рф, ніж агресор зміг залучити – Сирський02.03.26, 14:20 • 3256 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Війна в Україні
Збройні сили України
Олександр Сирський