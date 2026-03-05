$43.720.26
50.830.37
Эксклюзив
11:33 • 1110 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
08:05 • 10775 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 32099 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 64293 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 72864 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 77519 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 42143 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 39114 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 61075 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 83112 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
Financial Times

Бригады ТрО усилят зенитно-ракетными подразделениями, а также БПЛА, НРК и крупнокалиберной артиллерией - Сырский

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о реформе Сил территориальной обороны. Бригады ТрО будут усилены беспилотными, наземно-роботизированными комплексами, зенитно-ракетными подразделениями и крупнокалиберной артиллерией.

Бригады ТрО усилят зенитно-ракетными подразделениями, а также БПЛА, НРК и крупнокалиберной артиллерией - Сырский

В ходе реформы Сил территориальной обороны бригады будут усилены подразделениями с беспилотной составляющей, наземно-роботизированными комплексами, зенитно-ракетными подразделениями, а также крупнокалиберной артиллерией. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, пишет УНН.

Продолжается реформирование воинских частей ТрО, начатое полгода назад. Все бригады ТрО переходят на унифицированную структуру с усиленной беспилотной составляющей. В бригады вводятся подразделения крупнокалиберной артиллерии, зенитно-ракетные подразделения и подразделения наземных роботизированных комплексов. Это в разы увеличит боевые возможности бригад ТрО и позволит им вести успешную оборону определенной полосы ответственности

- говорится в сообщении.

Главком отметил, что воинские части ТрО планируется применять именно в оборонительных операциях.

"Наша цель – повысить боеспособность Сил теробороны и одновременно уменьшить число потерь", - добавил он.

"Битва за зиму": ВСУ уничтожили за 3 месяца больше солдат РФ, чем агрессор смог привлечь – Сырский02.03.26, 14:20 • 3256 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Техника
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский