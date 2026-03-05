Бригады ТрО усилят зенитно-ракетными подразделениями, а также БПЛА, НРК и крупнокалиберной артиллерией - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о реформе Сил территориальной обороны. Бригады ТрО будут усилены беспилотными, наземно-роботизированными комплексами, зенитно-ракетными подразделениями и крупнокалиберной артиллерией.
В ходе реформы Сил территориальной обороны бригады будут усилены подразделениями с беспилотной составляющей, наземно-роботизированными комплексами, зенитно-ракетными подразделениями, а также крупнокалиберной артиллерией. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, пишет УНН.
Продолжается реформирование воинских частей ТрО, начатое полгода назад. Все бригады ТрО переходят на унифицированную структуру с усиленной беспилотной составляющей. В бригады вводятся подразделения крупнокалиберной артиллерии, зенитно-ракетные подразделения и подразделения наземных роботизированных комплексов. Это в разы увеличит боевые возможности бригад ТрО и позволит им вести успешную оборону определенной полосы ответственности
Главком отметил, что воинские части ТрО планируется применять именно в оборонительных операциях.
"Наша цель – повысить боеспособность Сил теробороны и одновременно уменьшить число потерь", - добавил он.
