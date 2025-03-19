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Броварська громада отримала нову комунальну техніку: чотири трактори для міста та сіл громади

Київ • УНН

 • 20131 перегляди

КП "Бровари-Благоустрій" отримало чотири нові трактори для роботи в різні пори року. Один трактор буде в Требухові, ще один – у Княжичах, а два – в Броварах.

Броварська громада отримала нову комунальну техніку: чотири трактори для міста та сіл громади

Комунальне підприємство "Бровари-Благоустрій" отримало чотири нові одиниці техніки – трактори, які будуть задіяні в роботі протягом осінньо-зимового та літнього періодів. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, пише УНН

"Ми провели огляд техніки разом із старостами, обговорили необхідність додаткового навісного обладнання, а також визначили ключові потреби як для міста, так і для сіл громади", – зазначив Сапожко.

Як повідомив Сапожко, один із тракторів буде закріплений за селом Требухів, ще один – за Княжичами, а два залишаться працювати безпосередньо в Броварах.

"Комунальна техніка працює круглий рік, в усі сезони та за будь-якої погоди. Щось потребує ремонту, щось взагалі варто списати з огляду на поважний  вік та стан техніки. Саме тому поповнення комунального парку новою технікою має відбуватися постійно", - додав Ігор Сапожко.

Лілія Подоляк

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