Броварська громада отримала нову комунальну техніку: чотири трактори для міста та сіл громади

Комунальне підприємство "Бровари-Благоустрій" отримало чотири нові одиниці техніки – трактори, які будуть задіяні в роботі протягом осінньо-зимового та літнього періодів. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.

"Ми провели огляд техніки разом із старостами, обговорили необхідність додаткового навісного обладнання, а також визначили ключові потреби як для міста, так і для сіл громади", – зазначив Сапожко.

Як повідомив Сапожко, один із тракторів буде закріплений за селом Требухів, ще один – за Княжичами, а два залишаться працювати безпосередньо в Броварах.

"Комунальна техніка працює круглий рік, в усі сезони та за будь-якої погоди. Щось потребує ремонту, щось взагалі варто списати з огляду на поважний вік та стан техніки. Саме тому поповнення комунального парку новою технікою має відбуватися постійно", - додав Ігор Сапожко.