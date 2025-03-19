Броварская громада получила новую коммунальную технику: четыре трактора для города и сел громады

Коммунальное предприятие "Бровары-Благоустройство" получило четыре новые единицы техники – тракторы, которые будут задействованы в работе в течение осенне-зимнего и летнего периодов. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

"Мы провели осмотр техники вместе со старостами, обсудили необходимость дополнительного навесного оборудования, а также определили ключевые потребности как для города, так и для сел громады", – отметил Сапожко.

Как сообщил Сапожко, один из тракторов будет закреплен за селом Требухов, еще один – за Княжичами, а два останутся работать непосредственно в Броварах.

"Коммунальная техника работает круглый год, во все сезоны и при любой погоде. Что-то требует ремонта, что-то вообще стоит списать, учитывая почтенный возраст и состояние техники. Именно поэтому пополнение коммунального парка новой техникой должно происходить постоянно", - добавил Игорь Сапожко.