Брюс Спрінгстін випустив пісню "Streets of Minneapolis", де висміяв політику Трампа

Легендарний американський рок-музикант Брюс Спрінгстін презентував нову композицію, присвячену мешканцям Міннеаполіса та останнім трагічним подіям у місті. Пісня стала гострою реакцією артиста на жорсткі імміграційні заходи адміністрації Дональда Трампа та дії федеральних агентів. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

У тексті "Streets of Minneapolis" Спрінгстін описує місто, що опинилося "під чобітьми окупанта", маючи на увазі розгорнуті в штаті підрозділи Імміграційної та митної служби (ICE). Музикант відкрито називає ці сили "приватною армією короля Трампа" та критикує їхні методи роботи. За словами виконавця, він написав і записав трек протягом вихідних після другої смертельної стрілянини за участю федеральних агентів, у якій загинули іммігранти Алекс Претті та Рене Гуд.

"Це ополчення, яке вбиває": присутність агентів ICE на Олімпійських іграх викликала дипломатичний скандал в Італії

Він присвячений мешканцям Міннеаполіса, нашим невинним сусідам-іммігрантам, а також пам’яті про Алекса Претті та Рене Гуд – заявив Спрінгстін у своєму офіційному зверненні.

Митець закликав громадськість звернути увагу на гуманітарні наслідки масових депортацій та насильство на вулицях міста.

Реакція Білого дому на музичний демарш

Адміністрація президента оперативно відреагувала на вихід пісні, назвавши її художньою вигадкою, що не відповідає реальному стану справ. Речниця Білого дому Абігейл Джексон наголосила, що уряд зосереджений на вилученні небезпечних злочинців із громад, а не на обговоренні творчості знаменитостей.

Адміністрація Трампа зосереджена на заохоченні місцевих органів влади до співпраці з правоохоронцями, а не випадкових пісень з недоречними думками та неточною інформацією – підкреслила Джексон.

Попри критику з боку влади, пісня вже набула значної популярності серед прихильників опозиційних рухів та мешканців Міннесоти.

Влада Міннесоти подала позов до суду проти адміністрації Трампа через смертельну стрілянину