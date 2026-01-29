$42.960.17
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 10857 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 14471 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 13115 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 13229 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 16262 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 18529 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 13745 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 25001 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 24289 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Брюс Спрингстин выпустил песню «Streets of Minneapolis», в которой высмеял политику Трампа

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Певец Спрингстин представил свою новую песню, в которой высмеял политику Трампа и участие ICE в Миннеаполисе.

Брюс Спрингстин выпустил песню «Streets of Minneapolis», в которой высмеял политику Трампа

Легендарный американский рок-музыкант Брюс Спрингстин представил новую композицию, посвященную жителям Миннеаполиса и последним трагическим событиям в городе. Песня стала острой реакцией артиста на жесткие иммиграционные меры администрации Дональда Трампа и действия федеральных агентов. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В тексте "Streets of Minneapolis" Спрингстин описывает город, оказавшийся "под сапогами оккупанта", имея в виду развернутые в штате подразделения Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Музыкант открыто называет эти силы "частной армией короля Трампа" и критикует их методы работы. По словам исполнителя, он написал и записал трек в течение выходных после второй смертельной стрельбы с участием федеральных агентов, в которой погибли иммигранты Алекс Претти и Рене Гуд.

"Это ополчение, которое убивает": присутствие агентов ICE на Олимпийских играх вызвало дипломатический скандал в Италии27.01.26, 22:47 • 5744 просмотра

Он посвящен жителям Миннеаполиса, нашим невинным соседям-иммигрантам, а также памяти об Алексе Претти и Рене Гуд

– заявил Спрингстин в своем официальном обращении.

Художник призвал общественность обратить внимание на гуманитарные последствия массовых депортаций и насилие на улицах города.

Реакция Белого дома на музыкальный демарш

Администрация президента оперативно отреагировала на выход песни, назвав ее художественным вымыслом, не соответствующим реальному положению дел. Пресс-секретарь Белого дома Абигейл Джексон подчеркнула, что правительство сосредоточено на изъятии опасных преступников из общин, а не на обсуждении творчества знаменитостей.

Администрация Трампа сосредоточена на поощрении местных органов власти к сотрудничеству с правоохранительными органами, а не случайных песен с неуместными мыслями и неточной информацией

– подчеркнула Джексон.

Несмотря на критику со стороны властей, песня уже приобрела значительную популярность среди сторонников оппозиционных движений и жителей Миннесоты. 

Власти Миннесоты подали в суд на администрацию Трампа из-за смертельной стрельбы25.01.26, 10:03 • 7369 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Музыкант
Выборы в США
Миннесота
Белый дом
Дональд Трамп