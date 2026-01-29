Брюс Спрингстин выпустил песню «Streets of Minneapolis», в которой высмеял политику Трампа
Киев • УНН
Певец Спрингстин представил свою новую песню, в которой высмеял политику Трампа и участие ICE в Миннеаполисе.
Легендарный американский рок-музыкант Брюс Спрингстин представил новую композицию, посвященную жителям Миннеаполиса и последним трагическим событиям в городе. Песня стала острой реакцией артиста на жесткие иммиграционные меры администрации Дональда Трампа и действия федеральных агентов. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
В тексте "Streets of Minneapolis" Спрингстин описывает город, оказавшийся "под сапогами оккупанта", имея в виду развернутые в штате подразделения Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Музыкант открыто называет эти силы "частной армией короля Трампа" и критикует их методы работы. По словам исполнителя, он написал и записал трек в течение выходных после второй смертельной стрельбы с участием федеральных агентов, в которой погибли иммигранты Алекс Претти и Рене Гуд.
Он посвящен жителям Миннеаполиса, нашим невинным соседям-иммигрантам, а также памяти об Алексе Претти и Рене Гуд
Художник призвал общественность обратить внимание на гуманитарные последствия массовых депортаций и насилие на улицах города.
Реакция Белого дома на музыкальный демарш
Администрация президента оперативно отреагировала на выход песни, назвав ее художественным вымыслом, не соответствующим реальному положению дел. Пресс-секретарь Белого дома Абигейл Джексон подчеркнула, что правительство сосредоточено на изъятии опасных преступников из общин, а не на обсуждении творчества знаменитостей.
Администрация Трампа сосредоточена на поощрении местных органов власти к сотрудничеству с правоохранительными органами, а не случайных песен с неуместными мыслями и неточной информацией
Несмотря на критику со стороны властей, песня уже приобрела значительную популярность среди сторонников оппозиционных движений и жителей Миннесоты.
