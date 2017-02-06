Британський уряд обіцяє не дозволити парламенту заблокувати Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Депутати британського парламенту, які прагнуть змінити стратегію прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу, не зможуть заблокувати цей процес. Про це заявила речниця Т.Мей перед початком дебатів у Палаті громад щодо законопроекту про Brexit, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Ми вважаємо, що має бути ухвалений простий законопроект, яким уряду нададуться повноваження виконати рішення британського народу", - заявила речниця.
Вона зауважила, що затверджувати остаточну угоду з Євросоюзом про вихід Великобританії з його складу буде парламент.
"Ми не збираємось допустити спроб залишитися в ЄС або знову приєднатися до нього через чорний хід", - зазначила вона.
Як повідомляв УНН, уряд Великої Британії опублікував план щодо Brexit під назвою “Вихід Британії з ЄС і нове партнерство з ним”.