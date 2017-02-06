Британское правительство обещает не позволить парламенту заблокировать Brexit

"Мы считаем, что должен быть принят простой законопроект, которым правительству предоставляются полномочия выполнить решение британского народа", - заявила пресс-секретарь.

Она отметила, что утверждать окончательное соглашение с Евросоюзом о выходе Великобритании из его состава будет парламент.

"Мы не собираемся допустить попыток остаться в ЕС или вновь присоединиться к нему через черный ход", - отметила она.

Как сообщал УНН, правительство Великобритании опубликовало план по Brexit под названием "Выход Великобритании из ЕС и новое партнерство с ним".