Британское правительство обещает не позволить парламенту заблокировать Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Депутаты британского парламента, которые стремятся изменить стратегию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о выходе страны из состава Европейского Союза, не смогут заблокировать этот процесс. Об этом заявила пресс-секретарь Т.Мэй перед началом дебатов в Палате общин по законопроекту о Brexit, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Мы считаем, что должен быть принят простой законопроект, которым правительству предоставляются полномочия выполнить решение британского народа", - заявила пресс-секретарь.
Она отметила, что утверждать окончательное соглашение с Евросоюзом о выходе Великобритании из его состава будет парламент.
"Мы не собираемся допустить попыток остаться в ЕС или вновь присоединиться к нему через черный ход", - отметила она.
Как сообщал УНН, правительство Великобритании опубликовало план по Brexit под названием "Выход Великобритании из ЕС и новое партнерство с ним".