Британський словник Collins назвав слово 2023 року

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Видавництво словника англійської мови Collins English Dictionary оголосило найвідомішим словом 2023 року абревіатуру штучного інтелекту — «ШІ». Лексикографи заявили, що використання «прискорилося» і термін став домінуючим у розмовах в цьому році. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт онлайн-словника англійської мови.