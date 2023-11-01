Британський словник Collins назвав слово 2023 року
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Видавництво словника англійської мови Collins English Dictionary оголосило найвідомішим словом 2023 року абревіатуру штучного інтелекту — «ШІ». Лексикографи заявили, що використання «прискорилося» і термін став домінуючим у розмовах в цьому році. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт онлайн-словника англійської мови.
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«ШІ», термін, який описує «моделювання розумових функцій людини за допомогою комп’ютерних програм», був названий Collins «Слово року 2023». Штучний інтелект, що вважається наступною великою технологічною революцією, отримав швидкий розвиток і про нього багато говорили в 2023 рік», - ідеться в блозі видавця.
Деталі
Повідомляється, що компанія прийшла до цього слова після аналізу Collin Corpus, бази даних, яка містить понад 20 мільярдів слів із письмовими матеріалами з веб-сайтів, газет і журналів, опублікованих у всьому світі.
«Ми знаємо, що цього року "ШІ" був у центрі уваги завдяки тому, що він розвивався і швидко став настільки ж повсюдним і вбудованим у наше життя, як електронна пошта, потокове передавання чи будь-які інші колись футуристичні, а тепер повсякденні технології», - зазначив керуючий директор Collins Алекс Бікрофт.
Таким чином, "ШІ" очолило список слів, які потрапили до короткого списку аналізаторів слів Collins. Іншим словом у списку було "Bazball" - стиль крикету, у якому сторона, що б'є, намагається перехопити ініціативу, граючи в дуже агресивній манері.
Деінфляція, ультрапроцесинг, дебанкінг, семаглютидія та жадібність також фігурували у списку.
Раніше
УНН повідомляв, що міністри цифрових технологій і лідери країн G7 (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія і США) взялися за кодекс поведінки для розробників генеративного штучного інтелекту.