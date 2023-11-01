Британский словарь Collins назвал слово 2023 года
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Издательство словаря английского языка Collins English Dictionary объявило самым известным словом 2023 года аббревиатуру искусственного интеллекта - «ИИ». Лексикографы заявили, что использование «ускорилось» и термин стал доминирующим в разговорах в этом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт онлайн-словаря английского языка.
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«ИИ», термин, описывающий «моделирование умственных функций человека с помощью компьютерных программ», был назван Collins «Словом года 2023». Искусственный интеллект, считающийся следующей большой технологической революцией, получил быстрое развитие и о нем много говорили в 2023 год», - говорится в блоге издателя.
Детали
Сообщается, что компания пришла к этому слову после анализа Collin Corpus, базы данных, которая содержит более 20 миллиардов слов с письменными материалами с веб-сайтов, газет и журналов, опубликованных во всем мире.
«Мы знаем, что в этом году "ИИ" был в центре внимания благодаря тому, что он развивался и быстро стал столь же повсеместным и встроенным в нашу жизнь, как электронная почта, потоковая передача или любые другие некогда футуристические, а теперь повседневные технологии», - отметил управляющий директор Collins Алекс Бикрофт.
Таким образом, "ИИ" возглавило список слов, которые попали в короткий список анализаторов слов Collins. Другим словом в списке было "Bazball" - стиль крикета, в котором бьющая сторона пытается перехватить инициативу, играя в очень агрессивной манере.
Деинфляция, ультрапроцессинг, дебанкинг, семаглютидия и жадность также фигурировали в списке.
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УНН сообщал, что министры цифровых технологий и лидеры стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) взялись за кодекс поведения для разработчиков генеративного искусственного интеллекта.