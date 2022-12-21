Британська розвідка сумнівається в успіхах армії рф з боями у населених пунктах

Цитата

"З червня 2022 року в районі Бахмута йшли запеклі бої, але лінія фронту в основному проходила відкритою місцевістю навколо східних підступів до міста. З того часу, як у липні 2022 року росіяни просунулися до Лисичанська та Сєвєродонецька, у війні не було затяжних великомасштабних боїв у населених пунктах. Враховуючи, що бої у населених пунктах вимагають добре навченої піхоти з відмінним керівництвом молодшого рівня, цей тип бою навряд чи підійде погано підготовленим бійцям "Вагнера" та мобілізованим резервістам російської армії", - вказали у британській розвідці.

Доповнення

ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 25 населених пунктів трьох областях.