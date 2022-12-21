Британская разведка сомневается в успехах армии рф с боями в населенных пунктах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Есть сомнения в успешности ведения боев армией рф в пределах населенных пунктов. Об этом говорится в новой сводке Минобороны Великобритании на основе разведданных, посвященной боям вокруг Бахмута, пишет УНН.
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"С июня 2022 года в районе Бахмута шли ожесточенные бои, но линия фронта в основном проходила открытой местностью вокруг восточных подступов к городу. С тех пор как в июле 2022 года россияне продвинулись в Лисичанск и Северодонецк, в войне не было затяжных крупномасштабных боев в населенных пунктах. Учитывая, что бои в населенных пунктах требуют хорошо обученной пехоты с отличным руководством младшего уровня, этот тип боя вряд ли подойдет плохо подготовленным бойцам "Вагнера" и мобилизованным резервистам российской армии", - отметили в британской разведке.
Дополнение
ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 25 населенных пунктов трех областях.