Британская разведка сомневается в успехах армии рф с боями в населенных пунктах

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"С июня 2022 года в районе Бахмута шли ожесточенные бои, но линия фронта в основном проходила открытой местностью вокруг восточных подступов к городу. С тех пор как в июле 2022 года россияне продвинулись в Лисичанск и Северодонецк, в войне не было затяжных крупномасштабных боев в населенных пунктах. Учитывая, что бои в населенных пунктах требуют хорошо обученной пехоты с отличным руководством младшего уровня, этот тип боя вряд ли подойдет плохо подготовленным бойцам "Вагнера" и мобилизованным резервистам российской армии", - отметили в британской разведке.

Дополнение

ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 25 населенных пунктов трех областях.