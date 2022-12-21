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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24433 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 25 населених пунктів трьох областях

ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 25 населених пунктів трьох областях

Київ • УНН

 • 322121 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що військові України відбили атаки окупантів в районі 25 населених пунктів Луганської, Донецької областей, пише УНН.

Деталі

Розпочалася 301 доба російського широкомасштабного вторгнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.

Водночас противник завдав 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. В результаті цього великі ушкодження отримала цивільна інфраструктура та постраждало мирне населення міст Херсон, Костянтинівка та Вовчанськ.

Додамо

20 грудня близько 21-шої години російська армія обстріляла центр міста Курахове у Донецькій області. Щонайменше одна людина поранена, а також пошкоджені дві п'ятиповерхівки та приватні авто.

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