ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 25 населених пунктів трьох областях

Деталі

Розпочалася 301 доба російського широкомасштабного вторгнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.

Водночас противник завдав 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. В результаті цього великі ушкодження отримала цивільна інфраструктура та постраждало мирне населення міст Херсон, Костянтинівка та Вовчанськ.

Додамо

20 грудня близько 21-шої години російська армія обстріляла центр міста Курахове у Донецькій області. Щонайменше одна людина поранена, а також пошкоджені дві п'ятиповерхівки та приватні авто.