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ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 25 населенных пунктов трех областях

ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 25 населенных пунктов трех областях

Киев • УНН

 • 322120 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Генштаб в утренней сводке сообщил, что военные Украины отразили атаки оккупантов в районе 25 населенных пунктов Луганской, Донецкой областей, пишет УНН.

Детали

Начались 301 сутки русского широкомасштабного вторжения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Масютовка Харьковской области; Подкуйчанск, Диброва и Белогоровка в Луганской области, и Верхнекаменской, Веселое, Яковловка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

В то же время противник нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате большие повреждения получила гражданская инфраструктура и пострадало мирное население городов Херсон, Константиновка и Волчанск.

Добавим

20 декабря около 21 часов российская армия обстреляла центр города Курахово в Донецкой области. По меньшей мере, один человек ранен, а также повреждены две пятиэтажки и частные авто.

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