Британська розвідка: рф понад місяць не атакує Україну крилатими ракетами з авіації далекої дії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії опублікувало черговий звіт на основі розвідданих, де вказує, що бомбардувальники впс рф вже більше ніж місяць не здійснювали пуски крилатих ракет по Україні. Це одна найтриваліших пауз із 24 лютого 2022 року, інформує УНН.
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“Важкі авіаносці дальньої авіації впс росії вже понад місяць не завдають ударів крилатими ракетами по території України, що є однією з найтриваліших перерв у нанесенні таких ударів з початку конфлікту”, - йдеться у повідомленні.
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Як вказують у розвідці Британії, хоча росія все ще може використовувати інші ударні засоби, авіаносці дальньої авіації “були основним методом нанесення високоточних ударів в автономному режимі”.
“Майже напевно росії довелося знизити частоту ударів, щоб поповнити свій запас крилатих ракет Х-101/102», - вказали в Міноборони.
За даними британської розвідки, ймовірно, росія буде використовувати всі нещодавно випущені боєприпаси для цих бомбардувальників для ударів по енергетичній інфраструктурі України впродовж зими.
“Цілком імовірно, що росія продовжить доповнювати таку кампанію атаками з використанням безпілотних літальних апаратів односторонньої дії іранської розробки”, - додали в Міноборони Британії.
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