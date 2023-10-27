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Калибр (семейство ракет)

Британская разведка: рф более месяца не атакует Украину крылатыми ракетами из авиации дальнего действия

Киев • УНН

 • 93217 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Министерство обороны Великобритании опубликовало очередной отчет на основе разведданных, где указывает, что бомбардировщики ввс рф уже более месяца не осуществляли пуски крылатых ракет по Украине. Это одна из самых длительных пауз с 24 февраля 2022 года, информирует УНН.

Британская разведка: рф более месяца не атакует Украину крылатыми ракетами из авиации дальнего действия

Цитата

“Тяжелые авианосцы дальней авиации ввс россии уже более месяца не наносят ударов крылатыми ракетами по территории Украины, что является одним из самых длительных перерывов в нанесении таких ударов с начала конфликта”, - говорится в сообщении.

Детали

Как указывают в разведке Британии, хотя россия все еще может использовать другие ударные средства, авианосцы дальней авиации “были основным методом нанесения высокоточных ударов в автономном режиме”.

“Почти наверняка россии пришлось снизить частоту ударов, чтобы пополнить свой запас крылатых ракет Х-101/102», - указали в Минобороны.

По данным британской разведки, вероятно, россия будет использовать все недавно выпущенные боеприпасы для этих бомбардировщиков для ударов по энергетической инфраструктуре Украины в течение зимы.

“Вполне вероятно, что россия продолжит дополнять такую кампанию атаками с использованием беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия иранской разработки”, - добавили в Минобороны Британии.

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