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Британська розвідка пояснила прагнення рф отримати іранські балістичні ракети

Британська розвідка пояснила прагнення рф отримати іранські балістичні ракети

Київ • УНН

 • 722007 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії опублікувало оновлення розвідки, що стосується прагнення росії отримати іранські балістичні ракети, зокрема вказавши, що рф витратила значну частину своїх власних балістичних ракет малої дальності "Іскандер", пише УНН.

Деталі

У МО Британії вказують, що після того, як росія вторглася в Україну, Іран став одним із головних військових спонсорів росії.

"Підтримка Іраном російських військових, ймовірно, зросте в найближчі місяці: росія намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет. Натомість росія, швидше за все, запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, що трансформує їхні відносини в галузі оборони", - вказали у британській розвідці.

Також там зазначають, що "росія, швидше за все, витратила значну частину своїх власних балістичних ракет малої дальності SS-26 "Іскандер", які несуть 500-кілограмову боєголовку на дальність до 500 км".

"Якщо росії вдасться поставити на озброєння велику кількість іранських балістичних ракет, вона, швидше за все, використає їх для продовження та розширення своєї кампанії ударів по критично важливій національній інфраструктурі України", - зауважують у британській розвідці.

Доповнення

У британській розвідці повідомили, що російська армія могла отримати від Ірану нову партію дронів-камікадзе "Шахед".

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