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Британская разведка объяснила стремление рф получить иранские баллистические ракеты.

Британская разведка объяснила стремление рф получить иранские баллистические ракеты.

Киев • УНН

 • 722005 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Министерство обороны Великобритании опубликовало обновление разведки, касающееся стремления россии получить иранские баллистические ракеты, в частности указав, что рф потратила значительную часть своих собственных баллистических ракет малой дальности "Искандер", пишет УНН.

Детали

В МО Британии указывают, что после того, как россия вторглась в Украину, Иран стал одним из главных военных спонсоров рф.

"Поддержка Ираном российских военных, вероятно, вырастет в ближайшие месяцы: россия пытается получить больше оружия, включая сотни баллистических ракет. При этом россия, скорее всего, предложит Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, трансформирующий их отношения в области обороны", - указали в британской разведке.

Также там отмечают, что "россия, скорее всего, потратила значительную часть своих собственных баллистических ракет малой дальности SS-26 "Искандер", несущих 500-килограммовую боеголовку на дальность до 500 км".

"Если россии удастся поставить на вооружение большое количество иранских баллистических ракет, она, скорее всего, использует их для продолжения и расширения своей кампании ударов по критически важной национальной инфраструктуре Украины", - отмечают в британской разведке.

Дополнение

В британской разведке сообщили, что российская армия могла получить от Ирана новую партию дронов-камикадзе "Шахед".

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