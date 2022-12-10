Британская разведка объяснила стремление рф получить иранские баллистические ракеты.
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Министерство обороны Великобритании опубликовало обновление разведки, касающееся стремления россии получить иранские баллистические ракеты, в частности указав, что рф потратила значительную часть своих собственных баллистических ракет малой дальности "Искандер", пишет УНН.
Детали
В МО Британии указывают, что после того, как россия вторглась в Украину, Иран стал одним из главных военных спонсоров рф.
"Поддержка Ираном российских военных, вероятно, вырастет в ближайшие месяцы: россия пытается получить больше оружия, включая сотни баллистических ракет. При этом россия, скорее всего, предложит Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, трансформирующий их отношения в области обороны", - указали в британской разведке.
Также там отмечают, что "россия, скорее всего, потратила значительную часть своих собственных баллистических ракет малой дальности SS-26 "Искандер", несущих 500-килограммовую боеголовку на дальность до 500 км".
"Если россии удастся поставить на вооружение большое количество иранских баллистических ракет, она, скорее всего, использует их для продолжения и расширения своей кампании ударов по критически важной национальной инфраструктуре Украины", - отмечают в британской разведке.
Дополнение
В британской разведке сообщили, что российская армия могла получить от Ирана новую партию дронов-камикадзе "Шахед".