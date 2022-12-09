У ніч з 6 на 7 грудня російські війська після тритижневої паузи знову атакували Україну іранськими "Шахедами". ППО збила 14 дронів.
Армія рф могла отримати нову партію "Шахедів" – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Російська армія могла отримати від Ірану нову партію дронів-камікадзе "Шахед". Про це у Twitter повідомила розвідка міноборони Великої Британії, передає УНН.
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Розвідники нагадали, що цими днями вперше за три тижні росіяни використали проти України іранські безпілотники.
"Імовірно, що росія вичерпала свій попередній запас із кількох сотень Shahed-131/136 і тепер отримала поповнення", – ідеться у повідомленні.
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