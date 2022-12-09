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Армия рф могла получить новую партию "Шахедов" – британская разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Российская армия могла получить от Ирана новую партию дронов-камикадзе "Шахед". Об этом в Twitter сообщила разведка минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Разведчики напомнили, что на днях впервые за три недели россияне использовали против Украины иранские беспилотники. 

"Вероятно, что россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен Shahed-131/136 и теперь получила пополнение", – говорится в сообщении.

Напомним

В ночь с 6 на 7 декабря российские войска после трехнедельной паузы снова атаковали Украину иранскими "Шахедами". ПВО сбила 14 дронов.

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