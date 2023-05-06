Британська розвідка пов'язала інцидент з дронами над кремлем зі скасуванням москвою заходів до 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Інцидент з дронами над кремлем за кілька днів до 9 травня свідчить про зростаючу вразливість росії до таких атак і майже напевно підвищив відчуття загрози російським керівництвом щодо подій, присвячених 9 травня, повідомляє Міноборони Великої Британії у новому звіті на основі розвідданих, пише УНН.
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"Час удару БПЛА по кремлю за кілька днів до Дня перемоги свідчить про зростаючу вразливість росії до таких атак і майже напевно підвищив відчуття загрози російським керівництвом щодо подій, присвячених Дню перемоги. Можливість протестів і невдоволення війною в Україні також, ймовірно, вплинула на розрахунок російського керівництва", - повідомляється у звіті.
Деталі
Шість російських регіонів, окупований Крим і 21 місто скасували паради до 9 травня з міркувань безпеки. Святкування Дня перемоги в москві, швидше за все, відбудеться, але в меншому масштабі, вважають аналітики британської розвідки. Прийом у президента росії володимира путіна після параду (востаннє проходив у 2019 році) не відбудеться. Також скасовано традиційний марш "Безсмертного полку", де рідні несуть фотографії загиблих ветеранів Другої світової війни. Це сталося після нещодавнього скасування Армійських міжнародних ігор, які приймала росія.
Доповнення
3 травня у резиденції президента рф володимира путіна повідомили, що нібито вночі була спроба завдати ударів безпілотником по кремлю. На що у пресслужбі Президента України Володимира Зеленського відповіли, що не мають інформації про так звані атаки, адже всі зусилля спрямовані на звільнення українських територій.
За словами речника кремля дмитра пєскова, президент рф на тлі атаки БПЛА "зберігає спокій, зібраність та чіткість в оцінках та командах, які дає".
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