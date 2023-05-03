У Зеленського повідомили, що не знають нічого про “нічні атаки на кремль”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У резиденції президента рф володимира путіна повідомили, що нібито вночі була спроба завдати ударів безпілотником по кремлю. На що у пресслужбі Президента України Володимира Зеленського відповіли, що не мають інформації про так звані атаки, адже всі зусилля спрямовані на звільнення українських територій, передає УНН.
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У пресслужбі президента Зеленського BBC Україна повдіомили, що не мають інформації про так звані нічні атаки на Кремль і назвали їх "нагнітанням ситуації".
"Як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих", - заявив прессекретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфров.
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У свою чергу пресслужба президента рф заявила, що Україна цієї ночі нібито здійснила спробу завдати удари безпілотниками по Кремлю. Постраждалих внаслідок так званої атаки немає.
"Сьогодні вночі київським режимом було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента російської федерації", - йдеться у повідомленні пресслужби кремля.
рф стверджує, що для атаки використали два дрони. "Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль. У результаті вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу", - йдеться в заяві.
росія назвала можливу атаку дронів "спланованою терористичною акцією та замахом на президента" напередодні Дня Перемоги та параду 9 травня. Також у москві повідомили, що залишають за собою право вжити заходів у відповідь "там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне".
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Прессекретар російського президента Пєсков зазначив, що графік путіна залишився незмінним щодо відвідування публічних заходів. За його словами, парад 9 травня на червоній площі буде, як і планувалось.
За словами прессекретаря, путіна не було у Кремлі під час атаки,адже він сьогодні працює у своїй підмосковній резиденції Ново-Огарьово, повідомляють росЗМІ.