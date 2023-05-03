У Зеленского сообщили, что не знают ничего о "ночных атаках на кремль"

Детали

В пресс-службе президента Зеленского BBC Украина сообщили, что не располагают информацией о так называемых ночных атаках на Кремль и назвали их "нагнетанием ситуации".

"Как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифров.

Добавим

В свою очередь пресс-служба президента рф заявила, что Украина этой ночью якобы предприняла попытку нанести удары беспилотниками по Кремлю. Пострадавших в результате так называемой атаки нет.

"Сегодня ночью киевским режимом была предпринята попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента российской федерации", - говорится в сообщении пресс-службы кремля.

рф утверждает, что для атаки использовали два дрона. "Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", - говорится в заявлении.

россия назвала возможную атаку дронов "спланированной террористической акцией и покушением на президента" накануне Дня Победы и парада 9 мая. Также в москве сообщили, что оставляют за собой право принять ответные меры "там и тогда, где и когда посчитает нужным".

Дополнительно

Пресс-секретарь российского президента Песков отметил, что график путина остался неизменным в отношении посещения публичных мероприятий. По его словам, парад 9 мая на красной площади будет, как и планировалось.

По словам пресс-секретаря, путина не было в Кремле во время атаки, ведь он сегодня работает в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, сообщают росСМИ.