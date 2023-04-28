Британська розвідка: росія скасовує "Військову Олімпіаду" через великі втрати в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. росія ймовірно була змушена скасувати армійські міжнародні ігри через великі втрати у війні проти України. Для “танкового біатлону”, ймовірно, немає, а ні танків, а ні танкістів, припускають у повідомленні Міноборони Великої Британії, заснованому на розвідувальних даних, повідомляє УНН.
Деталі
Як повідомляє британська розвідка, минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що щорічні російські армійські міжнародні ігри у 2023 році не відбудуться. Ігри, що називають «Військовою Олімпіадою», символізують спробу росії відновити армію в центрі масової культури. Це подія фестивального характеру й особливо відома своїм танковим біатлоном.
В британському Міноборони також припускають, що однією з причин скасування Ігор стали побоювання, що подія буде сприйнята як несерйозна у воєнний час. Російські націоналістичні спікери, включаючи колишнього офіцера розвідки ігоря гіркіна, люто критикували міністерство оборони росії за те, що воно продовжило "Олімпіаду" у 2022 році.
"Існує також реалістична ймовірність того, що через втрати в Україні, міноборони росії стурбоване, нестачею танків, танкових екіпажів та іншого кваліфікованого персоналу, що поставить під загрозу звичне домінування російської команди в медальному заліку", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, за даними британської розвідки, щоб приховати масштаб нещодавніх втрат, російська влада скасовувала марші пам'яті "Безсмертного полку" про Велику Вітчизняну війну цього року. Начебто з міркувань "безпеки".
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