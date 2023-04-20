Британська розвідка: організація російських військ в Україні змінилася через великі втрати
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У російських військ на війні проти України з'явилося явно нове угруповання "Дніпро", створення якого передбачає, що початкова організація сил змінилася - імовірно, через великі втрати, вважають у Міноборони Великої Британії, про що повідомили у новому звіті на основі розвідданих, пише УНН.
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У МО Британії зазначають, що 18 квітня кремль опублікував пресреліз про візит путіна на окупований росією південь України. Використовуючи російське написання української річки Дніпро, у повідомленні йдеться, що путін відвідав "угруповання військ "Дніпро".
"Це одна з перших згадок про існування "угруповання військ "Дніпро" (УВД). росія використовує термін "угруповання військ" у специфічному ключі, вказуючи на велике, організоване за завданням оперативне формування. На початку вторгнення російські сили були організовані в угруповання військ, кожне з яких було пов'язане зі своїм рідним військовим округом в росії, наприклад, Західне і Центральне угруповання військ. Існування явно нового УВД припускає, що початкова організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати", - вказують у британській розвідці.
"Місія УВД, ймовірно, полягатиме у захисті південного сектору окупованої зони, а особливо південно-західного флангу, який наразі позначений річкою Дніпро", - повідомили у МО Британії.
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Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що в Херсонську та Луганську області їздив не російський диктатор володимир путін, а його двійник.