На Херсонщину та Луганщину їздив двійник путіна – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що в Херсонську та Луганську області їздив не російський диктатор володимир путін, а його двійник. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«По-перше, ніякий путін там не був. Це достеменно відома річ. Для того, щоб поспілкуватися з путіним, ви маєте щонайменше 10-14 днів провести на карантині…Ніякого путіна там не було. Був звичайний двійник, яких у нього не один – це вже так само відома річ», - сказав Данілов.
За його словами, путін «людина перелякана», й думати, що він може приїхати в такий спосіб просто неможливо.
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«Це пряма протилежність нашому Президенту, який не лякається будь-яких ситуацій, і може в будь-який час відвідати безпосередньо лінію фронту. Це наша відмінність. Відмінність від бункерного діда путіна, який скоро сам себе буде лякатися», - сказав Данілов.
Доповнення
У кремлі заявляли, що російський диктатор володимир путін нібито відвідав штаб угруповання військ росії "Дніпро" на Херсонському напрямку та штаб національної гвардії росії "Схід" в Луганській області.
Сам путін стверджує, що особисто нібито їздив до штабів у Херсонській області та Луганській області, щоб не відривати військових від справ.