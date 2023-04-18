У рф заявили, що путін приїжджав на Херсонщину та Луганщину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У кремлі заявляють, що російський диктатор володимир путін нібито відвідав штаб угруповання військ рф "Дніпро" на Херсонському напрямку та штаб національної гвардії рф "Схід" у Луганській області. Про це з посиланням на пресслужбу кремля повідомляють російські державні ЗМІ, передає УНН.
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"володимир путін відвідав штаб національної гвардії "Схід",.. де прийняв доповіді генерал-полковника олександра лапіна, інших вищих офіцерів про обстановку на цьому напрямку", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що це нібито перше відвідування путіна Луганської області.
Також повідомляється, що путін нібито відвідав штаб угруповання військ "Дніпро" на Херсонському напрямку.
У кремлі стверджують, що путін цікавився ситуацією на Херсонському та Запорізькому напрямках.
Доповнення
У березні у пресслужбі кремля повідомляли, що путін відвідав Маріуполь.
Представник ГУР МОУ Андрій Юсов прокоментував візит путіна до Маріуполя, заявивши, що “немає доказів того, що зафіксована на кадрах людина дійсно є путіним”.