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В рф заявили, что путин приезжал в Херсонскую и Луганскую области

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. В кремле заявляют, что российский диктатор владимир путин якобы посетил штаб группировки войск рф "Днепр" на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии рф "Восток" в Луганской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу кремля сообщают российские государственные СМИ, передает УНН.

Детали

"владимир путин посетил штаб национальной гвардии "Восток",.. где принял доклады генерал-полковника александра лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении", - говориться в сообщении.

Отмечается, что это якобы первое посещение путина Луганской области.

Также сообщается, что путин якобы посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении.

В кремле утверждают, что путин интересовался ситуацией на Херсонском и Запорожском направлениях.

Дополнение

В марте в пресс-службе кремля сообщали, что путин посетил Мариуполь.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов прокомментировал визит путина в Мариуполь, заявив, что "нет доказательств того, что зафиксированный на кадрах человек действительно является путиным".

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