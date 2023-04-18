В рф заявили, что путин приезжал в Херсонскую и Луганскую области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В кремле заявляют, что российский диктатор владимир путин якобы посетил штаб группировки войск рф "Днепр" на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии рф "Восток" в Луганской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу кремля сообщают российские государственные СМИ, передает УНН.
Детали
"владимир путин посетил штаб национальной гвардии "Восток",.. где принял доклады генерал-полковника александра лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении", - говориться в сообщении.
Отмечается, что это якобы первое посещение путина Луганской области.
Также сообщается, что путин якобы посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении.
В кремле утверждают, что путин интересовался ситуацией на Херсонском и Запорожском направлениях.
Дополнение
В марте в пресс-службе кремля сообщали, что путин посетил Мариуполь.
Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов прокомментировал визит путина в Мариуполь, заявив, что "нет доказательств того, что зафиксированный на кадрах человек действительно является путиным".