На Херсонщину и Луганщину ездил двойник путина - Данилов

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«Во-первых, никакой путин там не был. Это доподлинно известная вещь. Для того, чтобы пообщаться с путиным, вы должны как минимум 10-14 дней провести на карантине…Никакого путина там не было. Был обычный двойник, которых у него не один – это уже так же известная вещь», - сказал Данилов.

По его словам, путин «человек испуганный», и думать, что он может приехать таким образом просто невозможно.

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«Это прямая противоположность нашему Президенту, который не пугается любых ситуаций, и может в любое время посетить непосредственно линию фронта. Это наше отличие. Отличие от бункерного деда путина, который скоро сам себя будет пугаться», - сказал Данилов.

Дополнение

В кремле заявляли, что российский диктатор владимир путин якобы посетил штаб группировки войск россии "Днепр" на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии россии "Восток" в Луганской области.

Сам путин утверждает, что лично якобы ездил в штабы в Херсонской области и Луганской области, чтобы не отрывать военных от дел.