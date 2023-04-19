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путін заявив, що особисто нібито їздив у Херсонську та Луганську області, щоб не відривати військових від справ

путін заявив, що особисто нібито їздив у Херсонську та Луганську області, щоб не відривати військових від справ

Київ • УНН

 • 123385 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. російський диктатор володимир путін заявив, що особисто нібито їздив до штабів у Херсонській області та Луганській області, щоб не відривати військових від справ. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

путін нагадав, що нібито "буквально день тому" побував у цих регіонах.

Цитата

"Там багато питань, не буду до них повертатись. Метою поїздки була зустріч із військовими, яких я не хотів відволікати надовго і на великі відстані від дислокації тих підрозділів, якими вони командують. Обстановка вимагає того, щоб вони були на місці", - пояснив путін на нараді з членами уряду в середу.

Доповнення

У кремлі заявляли, що російський диктатор володимир путін нібито відвідав штаб угруповання військ росії "Дніпро" на Херсонському напрямку та штаб національної гвардії росії "Схід" в Луганській області.

У березні у прес-службі кремля повідомляли, що путін відвідав Маріуполь.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов прокоментував візит путіна до Маріуполя, заявивши, що "немає доказів того, що зафіксована на кадрах людина дійсно є путіним".

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