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путин заявил, что лично якобы ездил в Херсонскую и Луганскую области, чтобы не отрывать военных от дел

путин заявил, что лично якобы ездил в Херсонскую и Луганскую области, чтобы не отрывать военных от дел

Киев • УНН

 • 123384 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Российский диктатор владимир путин заявил, что лично якобы ездил в штабы в Херсонской области и Луганской области, чтобы не отрывать военных от дел. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

путин напомнил, что якобы "буквально день назад" побывал в этих регионах.

Цитата

"Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте", - пояснил путин на совещании с членами правительства в среду.

Дополнение

В кремле заявляли, что российский диктатор владимир путин якобы посетил штаб группировки войск рф "Днепр" на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии рф "Восток" в Луганской области.

В марте в пресс-службе кремля сообщали, что путин посетил Мариуполь.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов прокомментировал визит путина в Мариуполь, заявив, что "нет доказательств того, что зафиксированный на кадрах человек действительно является путиным".

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