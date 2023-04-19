путин заявил, что лично якобы ездил в Херсонскую и Луганскую области, чтобы не отрывать военных от дел

путин напомнил, что якобы "буквально день назад" побывал в этих регионах.

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"Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте", - пояснил путин на совещании с членами правительства в среду.

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В кремле заявляли, что российский диктатор владимир путин якобы посетил штаб группировки войск рф "Днепр" на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии рф "Восток" в Луганской области.

В марте в пресс-службе кремля сообщали, что путин посетил Мариуполь.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов прокомментировал визит путина в Мариуполь, заявив, что "нет доказательств того, что зафиксированный на кадрах человек действительно является путиным".