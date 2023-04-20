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Британская разведка: организация российских войск в Украине изменилась из-за больших потерь

Британская разведка: организация российских войск в Украине изменилась из-за больших потерь

Киев • УНН

 • 541449 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. У российских войск на войне против Украины появилась явно новая группировка "Днепр", создание которой предполагает, что первоначальная организация сил изменилась - вероятно, из-за больших потерь, считают в Минобороны Великобритании, о чем сообщили в новом отчете на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

В МО Великобритании отмечают, что 18 апреля кремль опубликовал пресс-релиз о визите путина на оккупированный россией юг Украины. Используя российское написание украинской реки Днепр, в сообщении говорится, что путин посетил "группировку войск "Днепр".

"Это одно из первых упоминаний о существовании "группировки войск "Днепр" (ГВД). россия использует термин "группировка войск" в специфическом ключе, указывая на крупное, организованное по заданию оперативное формирование. В начале вторжения российские силы были организованы в группировки войск, каждая из которых была связана со своим родным военным округом в россии, например, Западная и Центральная группировка войск. Существование явно нового УВД предполагает, что первоначальная организация сил изменилась, вероятно, из-за больших потерь", - указывают в британской разведке.

"Миссия ГВД, вероятно, будет заключаться в защите южного сектора оккупированной зоны, а особенно юго-западного фланга, который сейчас обозначен рекой Днепр", - сообщили в МО Великобритании.

Напомним

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что в Херсонскую и Луганскую области ездил не российский диктатор владимир путин, а его двойник.

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