Британская разведка: организация российских войск в Украине изменилась из-за больших потерь

Детали

В МО Великобритании отмечают, что 18 апреля кремль опубликовал пресс-релиз о визите путина на оккупированный россией юг Украины. Используя российское написание украинской реки Днепр, в сообщении говорится, что путин посетил "группировку войск "Днепр".

"Это одно из первых упоминаний о существовании "группировки войск "Днепр" (ГВД). россия использует термин "группировка войск" в специфическом ключе, указывая на крупное, организованное по заданию оперативное формирование. В начале вторжения российские силы были организованы в группировки войск, каждая из которых была связана со своим родным военным округом в россии, например, Западная и Центральная группировка войск. Существование явно нового УВД предполагает, что первоначальная организация сил изменилась, вероятно, из-за больших потерь", - указывают в британской разведке.

"Миссия ГВД, вероятно, будет заключаться в защите южного сектора оккупированной зоны, а особенно юго-западного фланга, который сейчас обозначен рекой Днепр", - сообщили в МО Великобритании.

Напомним

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что в Херсонскую и Луганскую области ездил не российский диктатор владимир путин, а его двойник.