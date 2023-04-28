Британская разведка: россия отменяет "Военную Олимпиаду" из-за больших потерь в Украине

Детали

Как сообщает британская разведка, на прошлой неделе российские СМИ сообщили, что ежегодные российские армейские международные игры в 2023 году не состоятся. Игры, называемые «Военной Олимпиадой», символизируют попытку россии восстановить армию в центре массовой культуры. Это событие фестивального характера и особенно известно своим танковым биатлоном.

В британском Минобороны также предполагают, что одной из причин отмены Игры стали опасения, что событие будет воспринято как несерьезное в военное время. Российские националистические спикеры, включая бывшего офицера разведки игоря гиркина, яростно критиковали министерство обороны россии за то, что оно продолжило "Олимпиаду" в 2022 году.



"Существует также реалистичная вероятность того, что из-за потерь в Украине, минобороны россии обеспокоено, нехваткой танков, танковых экипажей и другого квалифицированного персонала, что поставит под угрозу привычное доминирование российской команды в медальном зачете", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, по данным британской разведки, чтобы скрыть масштаб недавних потерь, российские власти отменили марши памяти "Бессмертного полка" о Великой Отечественной войне в этом году. Будто бы из соображений "безопасности".

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