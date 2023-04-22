Британская разведка назвала причину отмены россией акции "Бессмертный полк"

Детали

"Российское государство изо всех сил пытается сохранить последовательность в ключевом нарративе, который оно использует для оправдания войны в Украине: вторжение аналогично советскому опыту во Второй мировой войне. 18 апреля 2023 года российские государственные СМИ объявили об отмене маршей памяти "Бессмертного полка" о Великой Отечественной войне в этом году по соображениям "безопасности". На самом деле власти, скорее всего, были обеспокоены тем, что участники осветят масштаб недавних потерь россии", - указано в отчете МО Британии.

Как пояснили, это следует из того, что "владелец "группы вагнера" евгений пригожин публично поставил под вопрос, действительно ли в Украине есть "нацисты", что противоречит оправданию войны россией".

"Власти продолжают попытки объединить российскую общественность вокруг поляризующих мифов о 1940-х годах. 12 апреля 2023 года государственное информационное агентство "риа новости" сообщило об "уникальных" документах из архивов фсб, доказывающих причастность нацистов к убийству 22 000 польских граждан во время Катынского расстрела 1940 года. На самом деле ответственность за это нес нквд, предшественник фсб. Государственная дума россии официально осудила Иосифа Сталина за заказ убийств в 2010 году", - отмечается в отчете.

Напомним

В британской разведке указывали, что решение россии об ограничении парадов к 9 мая из-за "проблем с безопасностью" указывает на серьезный коммуникационный вызов для кремля, на фоне войны рф против Украины.