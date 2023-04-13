Британська розвідка: обмеження парадів до 9 травня може обернутися проблемою для кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Рішення росії про обмеження парадів до 9 травня через "проблеми з безпекою" вказує на серйозний комунікаційний виклик для кремля, на тлі війни рф проти України, ідеться у звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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Керівники кількох регіонів рф, що межують з Україною, а також окупованого Криму оголосили про відміну зазвичай гучних військових парадів на честь Дня Перемоги 9 травня. Деякі російські міста, розташовані далі від України, підтвердили, що планують провести День Перемоги. "Скасовані заходи, ймовірно, насамперед було скасовано через проблеми з безпекою поблизу кордону, як заявили офіційні особи", - вказано у звіті.
"Однак різні підходи підсвічують серйозний комунікаційний виклик для кремля. путін формулює «спеціальну військову операцію» у дусі радянського досвіду Другої світової війни. Це послання ризикує викликати все більшу тривогу у багатьох росіян, які відразу розуміють погано організовану кампанію, що провалюється, в Україні. Вшанування загиблих попередніх поколінь може легко перетворитися на викриття масштабів нещодавніх втрат, які кремль намагається приховати", - повідомляється у звіті.
Нагадаємо
В тимчасово окупованому Криму скасовують парад на 9 травня.