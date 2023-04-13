Британская разведка: ограничение парадов к 9 мая может обернуться проблемой для кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Решение россии об ограничении парадов к 9 мая из-за "проблем с безопасностью" указывает на серьезный коммуникационный вызов для кремля, на фоне войны рф против Украины, говорится в отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
Руководители нескольких регионов рф, граничащих с Украиной, а также оккупированного Крыма объявили об отмене обычно громких военных парадов в честь Дня Победы 9 мая. Некоторые российские города, расположенные дальше от Украины, подтвердили, что планируют провести День Победы. "Отмененные мероприятия, вероятно, прежде всего были отменены из-за проблем с безопасностью вблизи границы, как заявили официальные лица", - указано в отчете.
"Однако различные подходы подсвечивают серьезный коммуникационный вызов для кремля. путин формулирует «специальную военную операцию» в духе советского опыта Второй мировой войны. Это послание рискует вызвать все большую тревогу у многих россиян, которые сразу понимают плохо организованную и проваливающуюся кампанию в Украине. Чествование погибших предыдущих поколений может легко превратиться в разоблачение масштабов недавних потерь, которые кремль пытается скрыть", - говорится в отчете.
Напомним
Во временно оккупированном Крыму отменяют парад на 9 мая.