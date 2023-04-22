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Британська розвідка назвала причину відміни росією акції "Безсмертний полк"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У росії скасували акцію "Безсмертний полк", швидше за все, бо влада боїться показати масштаб нещодавніх втрат рф. Про це ідеться у черговому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

"Російська держава щосили намагається зберегти послідовність у ключовому наративі, який вона використовує для виправдання війни в Україні: вторгнення аналогічне радянському досвіду у Другій світовій війні. 18 квітня 2023 року російські державні ЗМІ оголосили про відміну маршів пам'яті "Безсмертного полку" про Велику Вітчизняну війну цього року з міркувань "безпеки". Насправді влада, швидше за все, була стурбована тим, що учасники висвітлять масштаб нещодавніх втрат росії", - вказано у звіті МО Британії.

Як пояснили, це випливає з того, що "власник "групи вагнера" євгеній пригожин публічно поставив під питання, чи справді в Україні є "нацисти", що суперечить виправданню війни росією". 

"Влада продовжує спроби об'єднати російську громадськість навколо поляризуючих міфів про 1940-і роки. 12 квітня 2023 року державне інформаційне агентство "риа новости" повідомило про "унікальні" документи з архівів фсб, які доводять причетність нацистів до вбивства 22 000 польських громадян під час Катинського розстрілу 1940 року. Насправді відповідальність за це ніс нквс, попередник фсб. Державна дума росії офіційно засудила Йосипа Сталіна за замовлення вбивств у 2010 році", - зазначається у звіті.

Нагадаємо

У британській розвідці вказували, що рішення росії про обмеження парадів до 9 травня через "проблеми з безпекою" вказує на серйозний комунікаційний виклик для кремля, на тлі війни рф проти України.

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