Дрони над кремлем як виправдання: Подоляк припускає, що рф готує масштабний теракт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Радник голови ОП Михайло Подоляк підозрює, що росія готує новий терористичний акт, який прагне виправдати нібито атакою безпілотників на кремль, повідомдяє УНН з посиланням на Twitter Подоляка.
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“Щодо дронів над кремлем. Все передбачувано… росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку закріплюється в Криму велика група начебто диверсантів. А потім демонструє "дрони над кремлем". Україна вперше веде оборонну війну і не атакує об’єктів на території російської федерації. Навіщо? Це не вирішує жодної воєнної задачі. Але дає основу рф виправдати свої атаки по цивільних…” - пише Подоляк.
Додамо
Радник голови ОП зазначає, що вони з цікавістю спостерігають за зростанням кількості казусів та ексцесів у різних частинах рф.
“Поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних об’єктах чи на території Кремля може свідчити лише про підпільну роботу місцевих сил спротиву. Як відомо, дрони можна купити в будь-якому військовомуторгу…” - також йдеться у повідомленні.
Подоляк зауважив, що хоч і є очевидною втрата силового контролю путіна на рф, країна-агресор постійно наголошує на тотальному контролі над повітрям.
“Одним словом щось в рф відбувається, але точно без дронів України над кремлем…”, - резюмував Подоляк.
Нагадаємо
У пресслужбі Президента України Володимира Зеленського відповіли, що не мають інформації про так звані атаки, адже всі зусилля спрямовані на звільнення українських територій.