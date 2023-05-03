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Дроны над кремлем как оправдание: Подоляк предполагает, что рф готовит масштабный теракт

Киев • УНН

 • 1580916 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Советник председателя ОП Михаил Подоляк подозревает, что россия готовит новый террористический акт, который стремится оправдать якобы атакой беспилотников на кремль, сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

Цитата

“Насчет дронов над кремлем. Все предсказуемо… россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала закрепляется в Крыму большая группа якобы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над кремлем". Украина впервые ведет оборонительную войну и не атакует объекты на территории российской федерации. Зачем? Это не решает никакой военной задачи. Но дает основу рф оправдать свои атаки по гражданским…” - пишет Подоляк.

Добавим

Советник главы ОП отмечает, что они с интересом наблюдают за ростом количества казусов и эксцессов в разных частях рф.

“Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или на территории Кремля может свидетельствовать только о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военном магазине…”, - также говорится в сообщении.

Подоляк отметил, что хоть и очевидна потеря силового контроля путина на рф, страна-агрессор постоянно подчеркивает тотальный контроль над воздухом.

“Одним словом что-то в рф происходит, но точно без дронов Украины над кремлем…”, - резюмировал Подоляк.

Напомним

В пресс-службе Президента Украины Владимира Зеленского ответили, что не располагают информацией о так называемых атаках, ведь все усилия направлены на освобождение украинских территорий.

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