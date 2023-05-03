Дроны над кремлем как оправдание: Подоляк предполагает, что рф готовит масштабный теракт

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“Насчет дронов над кремлем. Все предсказуемо… россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала закрепляется в Крыму большая группа якобы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над кремлем". Украина впервые ведет оборонительную войну и не атакует объекты на территории российской федерации. Зачем? Это не решает никакой военной задачи. Но дает основу рф оправдать свои атаки по гражданским…” - пишет Подоляк.

Добавим

Советник главы ОП отмечает, что они с интересом наблюдают за ростом количества казусов и эксцессов в разных частях рф.

“Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или на территории Кремля может свидетельствовать только о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военном магазине…”, - также говорится в сообщении.

Подоляк отметил, что хоть и очевидна потеря силового контроля путина на рф, страна-агрессор постоянно подчеркивает тотальный контроль над воздухом.

“Одним словом что-то в рф происходит, но точно без дронов Украины над кремлем…”, - резюмировал Подоляк.

Напомним

В пресс-службе Президента Украины Владимира Зеленского ответили, что не располагают информацией о так называемых атаках, ведь все усилия направлены на освобождение украинских территорий.